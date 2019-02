Kjetil Jansrud vor Svindal Abfahrts-Weltmeister

Kjetil Jansrud - der neue Abfahrts-Weltmeister © KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Die norwegischen Routiniers schlagen in der WM-Abfahrt in Are zu. Kjetil Jansrud gewinnt vor Teamkollege Aksel Lund Svindal, derweil Beat Feuz eine Medaille knapp verpasst.In einem von Schneefall und Nebel begleiteten Rennen mit schlechter Sicht war die Erfahrung ganz besonders gefragt.