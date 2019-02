Klappe zu für das Openair-Kino St.Gallen

Das Openair-Kino in St.Gallen ist Geschichte. © open-air-kino.ch/Emmanuel Ammon

Ein lauer Sommerabend, ein Drink in der Hand und ein Blockbuster auf die Augen – das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das Openair-Kino St.Gallen findet in diesem Jahr nicht mehr statt. Die Veranstalter wollen sich auf den Standort in Arbon fokussieren.