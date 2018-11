Lucerne Festival geht zu Ende

Der französische Pianist Bertrand Chamayou am letzten Sonntag am Piano-Festival an einem für Werke von John Cage präparierten Flügel. © Lucerne Festival / Priska Ketterer

Am Tag vor dem Abschluss hat Lucerne Festival einen positiven Abschluss zum Piano-Festival 2018 gezogen. Die Organisatoren gehen von 16’800 Personen aus, welche die Klassik- und Jazz-Konzerte im KKL, in der Lukaskirche und in Bars besucht haben.