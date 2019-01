Kleinbasel feiert Vogel Gryff

An der Seite eines Weibels begrüsst Bundesrat Alain Berset den Vogel Gryff. Der EDI-Vorsteher ist Ehrengast am Festtag des Kleinbasel. KEYSTONE/Georgios Kefalas) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der Vogel Gryff hat am Samstag in Basel tausende Schaulustige angelockt. Die Schildhalter der drei Kleinbasler Ehrengesellschaften – Vogel Gryff, Leu und Wild Maa – zeigten in der «minderen Stadt» ihre uralten Tänze. Ehrengast war Bundesrat Alain Berset.