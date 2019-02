Kleines südafrikanisches Restaurant gewinnt neuen Gastronomiepreis

Das Lokal bietet Platz für lediglich 20 Gäste. (Screenshot) © Wolfgat/Facebook

Ein kleines Restaurant in einem abgelegenen südafrikanischen Fischerdorf ist bei den neu ins Leben gerufenen World Restaurant Awards mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden. Das «Wolfgat» wurde am Montagabend bei einer Gala in Paris zum «Restaurant des Jahres» gekürt.