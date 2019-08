Kleinflugzeug muss bei Lommis notlanden

Bei einer Notlandung in einem Acker in der Nähe des Flugplatzes Lommis TG blieben Pilot und Passagier unverletzt. © Kantonspolizei Thurgau

Am Mittwochnachmittag ist ein 62-jähriger Pilot kurz nach dem Start vom Flugplatz in Lommis in Schwierigkeiten geraten und musste notlanden. Er und sein Passagier blieben dabei unverletzt.