Kleinflugzeug stürzt in Baumarkt

Das Bauhaus bruchsal, wo das Flugzeug abstürzte, liegt direkt neben dem Flugplatz. © Screenshot Google Maps

Bei einem Flugzeugabsturz in Bruchsal zwischen Mannheim und Karlsruhe sind am Samstag mindestens drei Menschen gestorben. Das Flugzeug krachte beim Absturz offenbar in einen Baumarkt.