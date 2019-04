Greta zu Besuch im Senat in Rom

Die schwedische Schülerin und Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hat am Donnerstag den Senat in Rom besucht. © KEYSTONE/AP ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Die schwedische Schülerin und Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, die am Mittwoch Papst Franziskus bei der wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz getroffen hatte, hat am Donnerstag auch den Senat in Rom besucht.