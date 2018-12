Klimakonferenz zieht sich weiter hin

Ursprünglich hätte die Konferenz am Freitagabend enden sollen. Es hatte sich aber früh abgezeichnet, dass für einen rechtzeitigen Abschluss noch zu viel Verhandlungsbedarf bestand.

Die 24. Uno-Klimakonferenz hatte am 2. Dezember begonnen und ist eine wichtige Etappe in den internationalen Klimaverhandlungen. Die Delegierten sollen unter anderem das sogenannte Regelbuch fertigstellen, das die konkrete Umsetzung des Ende 2015 vereinbarten Pariser Klimaabkommens festlegen soll.

Zu den Knackpunkten in Kattowitz gehörten die Transparenzregeln im Regelbuch. Dabei geht es darum, wie die nationalen Klimaziele der einzelnen Länder künftig eingereicht und überprüft werden. Auch der Umgang mit den Schäden und Verlusten durch den Klimawandel in den ärmsten Ländern war in Kattowitz hoch umstritten.

