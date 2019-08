Nachhaltige Lösungen am Klimafestival

Kilmafestival auf der Hardturmbrache in Zürich: Besucherinnen und Besucher schauen bei einem Konzern zu. © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

In Zürich hat am Samstag das erste Klimafestival der Schweiz begonnen. Mit dem zweitägigen Anlass will die Klimastreikbewegung aufzeigen, wie die von ihr geforderte nachhaltige Zukunft aussehen könnte.