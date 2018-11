Klontier-Embryonen und -Sperma aus Ställen verbannt

Sollen von der Genetik von Klontieren bewahrt werden: Zwei Kälber mit Muttertier auf einer Alp in Graubünden. (Archiv) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

In den USA sind Klontiere in der Landwirtschaft an der Tagesordnung. In der Schweiz soll es nicht soweit kommen. Der Schweizer Bauernverband verbietet darum den Einsatz von Spermien oder Embryonen geklonter Tiere in Schweizer Ställen.