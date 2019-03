Schwester Scholastika Beyeler (rechts) und Mutter Schwester Gabriela Tinner - hier mit der grossen Hostienbackmaschine - ziehen nach St. Gallen um. © Bistum SG/Regina Kühne

Nach über 400 Jahren schliesst das Kloster St. Scholastika in Tübach SG seine Tore. Die sechs verbliebenen Schwestern hätten sich entschieden, in ein Kloster nach St. Gallen umzuziehen, teilte das Bistum St. Gallen am Donnerstag mit.