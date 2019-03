Sieg für Dortmund, Bayern München Leader

Der Pole Robert Lewandowski erzielte 197. Tore in der Bundesliga für Borussia Dortmund und Bayern München © KEYSTONE/EPA/ULRICH HUFNAGEL

In der 25. Runde der Bundesliga gibt es einen Wechsel an der Tabellenspitze. Bayern München fertig Wolfsburg mit 6:0 ab und überholt in der Tabelle den BVB, der gegen Stuttgart nur zu einem 3:1 kommt.