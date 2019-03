Knie Circus Musical – Welturaufführung mit Fürst Albert II. als Ehrengast

© Knie Circus Musical

Bereits beim Eintreten wird man in eine andere Welt entführt. Im samtenen Ambiente des mit Bildern und Kostümen dekorierten Foyers, taucht man unmittelbar in die Welt und die Geschichte des Circus ein. Alle kamen sie und folgten während 120 Minuten gebannt dem mitreissenden und kurzweiligen Spektakel und alle waren sich einig. Das ist mehr als nur ein Musical und mehr als einfach nur Circus, es ist eine Show der ganz besonderen und einzigartigen Art, die man so in der Schweiz noch nicht gesehen hat.