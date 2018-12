Knie plant grossen Neubau

Eine Art Turm soll in naher Zukunft das Gelände des Kinderzoos Knie in Rapperswil zieren. Der Neubau, eine Art Amphitheater, soll die bestehende Seelöwenanlage ersetzen. Gemäss «Linth-Zeitung» solle die neue Anlage aber nicht nur für Seelöwen-Shows zur Verfügung stehen, sondern auch für Events aller Art dienen. So werden Konzerte, Bankette oder Workshops erwähnt. Die Bevölkerung sei bereits über die bestehenden Pläne informiert worden, schreibt die Zeitung. «Uns ist wichtig, dass das Quartier aus erster Hand informiert wird», sagt Franco Knie senior.

Wie das Gebäude genau daherkommen soll, ist noch unklar, sagt Knie. Der Neubau solle weniger markant werden als die bestehende Seelöwenanlage. Der Rapperswiler Bauchef Thomas Furrer hält den Neubau für einen «mutigen, innovativen Entwurf». Das Gebäude habe das Potenzial zu einem «Must see and be» von Rapperswil zu werden. Die Anwohner rund um den geplanten Neubau seien dem Projekt gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt. Einzig wegen des Lärms habe es ein paar Bedenken gegeben, heisst es. Laut Knie solle es aber keine regelmässigen Events in der Anlage geben.

Geplanter Baubeginn ist laut der «Linth-Zeitung» im Herbst 2019.

(red.)