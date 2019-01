Knöchelfrei durch den Schnee

Diese jungen Frauen haben offenbar kein Problem mit Kälte und Schnee. © FM1Today/NinaMüller

In St.Gallen ist Frau Holle kräftig am Werk. Am Mittwoch und auch am Donnerstag gibt es viel Schnee. Einige Stadtbesucher scheint das gar nicht zu stören. Knöchelfrei und mit Turnschuhen flanieren sie durch die St.Galler Altstadt.