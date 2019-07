Vor kurzem hiess noch, die Musikerin (33) und der Schauspieler Bradley Cooper (44) seien ein Paar und zusammengezogen. Doch diese Liebe, wie in ihrem Filmhit «A Star Is Born», gibt es in der Realität anscheinend doch nicht. Am Sonntag wurde Lady Gaga nämlich mit einem anderen Mann fotografiert.

«People.com» veröffentlichte eine Reihe von Fotos, auf der sie mit Toningenieur Dan Horton zu sehen ist – auch knutschend. Die Beziehung mit Bradley Cooper bleibt also doch nur ein Wunschdenken.

(red.)