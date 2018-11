Siedlerpartei bleibt in der Regierung

Erziehungsminister Naftali Bennett, Vorsitzender der Siedlerpartei - hier am Sonntag auf dem Weg zur Kabinettssitzung-, hat den Verbleib seiner Fraktion in der Regierungskoalition angekündigt. © Keystone/AP EPA POOL/ABIR SULTAN

Die tagelange Regierungskrise in Israel scheint vorüber. Erziehungsminister Naftali Bennett zog seine Forderung nach dem Verteidigungsministerium zurück und kündigte den Verbleib seiner Fraktion in der Regierungskoalition an.