Kobel verliert mit Augsburg in Bremen hoch

Gregor Kobel musste viermal hinter sich greifen © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Gegentor muss der Zürcher Goalie Gregor Kobel in Bremen unter durch. Der 21-Jährige verliert in der 21. Bundesliga-Runde mit Augsburg 0:4. Kobel hatte mit dem 3:0 gegen Mainz in der Meisterschaft und dem 1:0 gegen Kiel im Cup eine erfolgreiche Woche hinter sich.