Können wir nächste Woche aufatmen?

Wie MeteoNews mitteilt, verlief die vergangene Nacht meistens sternenklar, auch Wind war kaum vorhanden. Ideale Bedingungen also, damit die Luft gut auskühlen kann. So wurden denn in tiefen Lagen des Flachlands wie z.B. am Flughafen Zürich, in Bern, Bischofszell oder auch in Aarau Tiefstwerte um 18 Grad oder leicht darunter verzeichnet.

Sonniges und heisses Wochenende

Heute ist es meistens sonnig, einzelne Regengüsse und Hitzegewitter sind aber nicht ausgeschlossen – der Schwerpunkt liegt auch nicht zwingend über den Bergen, auch im Flachland ist das Regenrisiko leicht erhöht.

Morgen Sonntag stabilisiert sich das Wettergeschehen wieder. An beiden Tagen dürften die Höchstwerte um 32 bis 35 Grad liegen.

Vorläufiger Höhepunkt nächste Woche

Für nächste Woche kündigt sich ab Dienstag der Höhepunkt der Hitzewelle an. Mit Winddrehung auf Südwest könnten die bisher gemessenen Jahreshöchstwerte von 2018 von knapp 36 Grad durchaus geknackt werden.

Der Hitzerekord in der Schweiz von 41.5 Grad, gemessen in Grono im August 2003, ist aber ausser Reichweite. Auch die höchste auf der Alpennordseite gemessene Temperatur von 39.7°C in Genf am 7. Juli 2015 bleibt aller Voraussicht nach unangetastet.

