«Könnte kapitaler Sieg gewesen sein»

«Das könnte ein kapitaler Sieg gewesen sein» – mit diesen Worten freut sich Matthias Hüppi, Verwaltungsratspräsident des FC St.Gallen, über den Auswärtssieg seines Teams. «Ich gratuliere der Mannschaft und dem Trainer herzlich.» Der FCSG habe die ganze Partie mehr oder weniger im Griff gehabt. «Richtige Angst hatte ich nie. Erst die fünf Minuten Nachspielzeit waren etwas viel für meine Nerven», sagt er im Interview mit FM1.

«Müssen konzentriert bleiben»

Auch wenn die Freude bei Hüppi (61) riesig ist nach dem 1:0 im Letzigrund, warnt er vor den kommenden Wochen. «Wir müssen konzentriert an die nächsten Matches herangehen. Das Spiel gegen GC war wie ein Cupfinal, der es ermöglicht, sich nach vorne zu orientieren.» Der FC St.Gallen müsse aber auch gegen hinten vorsichtig bleiben.

St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler spricht von einer bestandenen Prüfung. «Es war kein Leckerbissen, aber die Spieler haben das getan, worauf es in einem solchen Spiel ankommt: Sie haben gefightet.»

«Wichtig, in Führung zu gehen»

Tranquillo Barnetta (33) – er tritt per Ende Saison zurück – traf in der 59. Minute zum 1:0. Die Partie sei intensiv gewesen, sagt der Mittelfeldspieler. «Man hat beiden Mannschaften angemerkt, was für sie auf dem Spiel steht.» Für den FCSG sei es «enorm wichtig» gewesen, in Führung zu gehen und das Kellerduell zwischen dem Drittletzten und dem Letzten der Super League schliesslich zu gewinnen.

Noch vier Spiele

In der laufenden Rückrunde muss der FC St.Gallen noch vier Spiele bestreiten. Am kommenden Sonntag, 12. Mai, empfängt er um 16 Uhr den FC Sion. Wer nicht im Kybunpark mitfiebert, kann das Heimspiel im Liveticker auf FM1Today mitverfolgen.

(lag)