Kokain für 300 Millionen Euro an Schwarzmeerstrand sichergestellt

Die rumänischen Behörden präsentieren am Dienstag in Bukarest den an einem Schwarzmeerstrand gemachten Kokainfund im Wert von über 300 Millionen Euro. © KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT

Rumäniens Behörden haben fast eine Tonne Kokain sichergestellt, das Ermittler in einem umgekippten Boot an einem Schwarzmeerstrand gefunden haben. Zwei Serben seien festgenommen worden, erklärte am Dienstag die rumänische Staatsanwaltschaft.