Um 17.15 Uhr ist ein 37-jähriger Portugiese mit einem Lieferwagen auf der A13 von Süden in Richtung Norden gefahren. Gleichzeitig fuhren eine 21-jährige Schweizerin und ein 38-jähriger Schweizer mit ihren Autos in die Gegenrichtung. Im San-Bernardino-Tunnel kam der Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn und prallte in die beiden Autos. Der Portugiese wurde dabei verletzt.

Es kam darauf bis in die Abendstunden zu Verkehrsbehinderungen.

(Kapo GR/red.)