Kollision zwischen Auto und Velofahrer

Ein 71-jähriger Autofahrer war gegen 19.40 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Schlatt unterwegs und wollte links auf die Ossingerstrasse abbiegen. Auf dieser Strasse war zur selben Zeit ein Velofahrer. Es kam zu einer Kollision zwischen dem 71-Jährigen und dem 25-jährigen Velofahrer, schreibt die Kantonspolizei Thurgau.

Die Feuerwehr Weinland absolvierte am Montagabend eine Übung in der Nähe. So waren sie schnell am Unfallort, wo sie die Strasse sperrten und die Erstversorgung des Verletzten übernahm. Der 25-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

(Kapo TG/red.)