«Es schmerzt uns sehr, diesen Mann zu verlieren. Wir danken ihm und seinem Team dafür, was er für den kolumbianischen Fussball getan hat.»

Derzeit trainiert Interimscoach Arturo Reyes die Nationalmannschaft. Der bisherige Trainer der U20-Auswahl soll das Team in die Freundschaftsspiele am 7. September gegen Venezuela und am 11. September gegen Argentinien führen.

(SDA)