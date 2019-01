Kolumbiens Präsident beendet Friedensgespräche mit ELN-Guerilla

Reaktivierte Haftbefehle gegen Mitglieder der ELN-Guerilla in Kolumbien: Präsident Iván Duque. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/RICARDO MALDONADO ROZO

Kolumbiens Präsident Iván Duque hat die Friedensgespräche mit der linken Guerillagruppe ELN für beendet erklärt. Er habe die Haftbefehle gegen zehn ELN-Unterhändler, die an Friedensgesprächen in Kuba teilgenommen hatten, wieder in Kraft gesetzt, teilte Duque mit.