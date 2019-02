Den Entscheid zur (vorläufigen) Beibehaltung der Kombination fällte das Council des Internationalen Skiverbandes FIS am Rande der Weltmeisterschaften in Are. In Cortina d’Ampezzo werden somit 13 statt 11 Titel vergeben.

Ursprünglich war angedacht gewesen, die Kombination schon im Hinblick auf die WM in Cortina aus dem Programm zu kippen und sie durch ein Parallel-Rennen zu ersetzen.

(SDA)