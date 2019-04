Kommt am Sonntag der Schnee zurück?

Bisenströmung und bis zu 30 Zentimeter Neuschnee: Frau Holle schüttelt dieses Wochenende nochmals ihre Kissen. In den Bergen wird noch einmal Schnee erwartet, auch im Flachland könnte es einige weisse Flocken geben.

Am Samstag wird’s wolkig

Während heute noch ab und zu die Sonne durchdrückt, wird es morgen Samstag im Verlaufe des nachmittags wolkig. Gegen Abend soll es dann regnen, wer also an der Offa noch die eine oder andere Bahnfahrt unternehmen will, sollte dies am Freitag oder Samstagmorgen tun. Im Verlaufe der Nacht wird es dann immer kälter, die Schneefallgrenze sinkt bis am Sonntagmorgen bis auf rund 700 Meter.

Bis zu 50 Zentimeter im Nordtessin

In den Bergen fallen rund 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee, der Scheibenkratzer kommt also nochmals zum Einsatz. Im Nordtessin kann es gar bis zu 50 Zentimeter Schnee geben. Entwarnung gibt es aber bereits wieder am Montag, dann soll es über zehn Grad warm werden und auch die Sonne soll sich wieder zeigen.

(red.)