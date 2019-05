Komödie über Trickbetrügerinnen erobert Platz Eins im Kino

Die Schauspielerin Anne Hathaway als Josephine Chesterfield (links) und Rebel Wilson als Penny Rust (rechts) in der Trickbetrügerinnen-Komödie "The Hustle": Der Film lockte am meisten Filmfans in die Deutschschweizer Kinos. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Metro-Goldwyn-Mayer Pictures/CHRISTIAN BLACK