Ebola-Spezialisten im Einsatz in der kongolesischen Grossstadt Goma. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA IFRC/MARIA SANTTO / FINNISH RED CROSS / IFRC HANDOUT

Das Ebola-Virus hat die kongolesische Grossstadt Goma erreicht. Das Gesundheitsministerium bestätigte am Sonntagabend den ersten Ebola-Fall in der Stadt mit zwei Millionen Einwohnern. Sie liegt an der Grenze zu Ruanda.