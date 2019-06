Kongolesischer Oppositionsführer Tshisekedi in Heimat beigesetzt

Im Kongo haben Tausende dem langjährigen Oppositionsführer des Landes, Etienne Tshisekedi, am Samstag die letzte Ehre erwiesen. © KEYSTONE/AP/JOHN BOMPENGO

Mehr als zwei Jahre nach seinem Tod in Belgien ist der ehemalige kongolesische Oppositionsführer Etienne Tshisekedi am Samstag in seiner Heimat beigesetzt worden. Zuvor war sein Sarg in einem Stadion in Kinshasa aufgebahrt worden.