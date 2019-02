Kongress-Ausschuss kündigt Überprüfung des Notstands an

"Rücksichtslose Missachtung der Gewaltenteilung": Jerrold Nadler, Vorsitzender des Justizausschusses im US-Repräsentantenhaus. © KEYSTONE/AP/J. SCOTT APPLEWHITE

Ein einflussreicher Ausschuss im US-Repräsentantenhaus hat nach der Ausrufung des Notstands durch Präsident Donald Trump Ermittlungen angekündigt. In einem Brief an Trump führen die Abgeordneten im Justizausschuss an, der Schritt wecke verfassungsrechtliche Fragen.