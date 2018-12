Kontinuität und Wechsel – Kuba 60 Jahre nach der Revolution

Für immer Fidel - Fidel ist das Volk. Die Kubanerin in Havanna scheint der Spruch an der Hauswand wenig zu beeindrucken. © KEYSTONE/EPA EFE/YANDER ZAMORA

An Neujahr feiert Kuba 60 Jahre Revolution. Am 1. Januar 1959 rief Revolutionsheld Fidel Castro in Santiago de Cuba den Beginn der neuen Zeit aus, nachdem der alte Machthaber aus Kuba geflohen war. Der revolutionäre Elan der frühen Tage ist nach 60 Jahren verblasst.