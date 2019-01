Der 21-Jährige war gegen 19.15 Uhr von Hauptwil in Richtung Bischofszell unterwegs. An der Steigstrasse verlor er die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug prallte in Steine und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der Autofahrer wurde beim Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist mehrere tausend Franken gross.

(Kapo TG/red.)