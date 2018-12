Koreas legen Grundstein für Bahn- und Strassenverbindung

Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon in Seoul auf dem Weg zum Zug nach Nordkorea. © KEYSTONE/AP Yonhap/JIN SUNG-CHUL

Süd- und Nordkorea haben ein gemeinsames Bahnprojekt mit einer historischen Zeremonie eingeläutet. Zur Veranstaltung in dem nordkoreanischen Grenzort Kaesong reisten am Mittwoch südkoreanische Regierungsbeamte an.