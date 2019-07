Brennender Mähdrescher setzt Kornfeld in Mauensee in Flammen

Am Mittwoch brannte ein Stroh- und ein Kornfeld im luzernischen Büron (Bild), am Donnerstag fing ein Kornfeld bei Mauensee LU Feuer. (Archivbild) © LUZERNER POLIZEI

In Mauensee LU hat am Donnerstagnachmittag ein Kornfeld gebrannt. Das Feuer war bei einem Mähdrescher ausgebrochen und griff auf das Feld über. Gebäude oder Menschen kamen nicht zu Schaden. Erst am Vortag waren in Büron mehrere Hektaren eines Kornfelds verbrannt.