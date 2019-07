Krallenaffen helfen bei Wiederaufforstung von Regenwald

Schnurrbart-Tamarine sehen nicht nur niedlich aus, sie tun auch was für die Umwelt: Mit ihren Fäkalien transportieren sie Samen auf gerodete Gebiete und sorgen so für neue Wälder. (Archivbild) © Keystone/AP/HERIBERT PROEPPER

Bestimmte Arten von Krallenaffen tragen durch die Verbreitung von Pflanzensamen zur Wiederaufforstung zerstörter Regenwaldflächen bei. Das konnten Forscher des Leibniz-Instituts für Primatenforschung in Göttingen in einer Langzeitstudie in Peru nachweisen.