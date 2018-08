Krebskranker McCain verzichtet auf weitere medizinische Behandlung

US-Senator John McCain leidet an einem aggressiven Hirntumor. Aufgrund des fortgeschrittenen Krankheitsverlaufes hat er sich entschieden, auf eine weitere medizinische Behandlung zu verzichten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MATT YORK

Der an Krebs erkrankte US-Senator John McCain verzichtet auf eine weitere medizinische Behandlung. McCain habe sich aufgrund des fortgeschrittenen Krankheitsverlaufes zu diesem Schritt entschieden, teilte seine Familie am Freitag in einer Erklärung mit.