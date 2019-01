Kreuzbandriss bei FCSG-Spieler Alain Wiss

Beim Testspiel im Trainingslager in Spanien gegen den Hamburger SV ist der Unfall passiert, FCSG-Spieler Alain Wiss hat sich am Knie verletzt. Die medizinischen Untersuchungen haben ergeben, dass der 28-Jährige wegen des Kreuzbandrisses operiert werden muss, dies twittert der FC St.Gallen am Freitagabend.

😢Traurige Gewissheit. Alain #Wiss hat sich im Testspiel gegen den @HSV das Kreuzband im linken Knie gerissen sowie einen Teilriss des Innenbandes erlitten. Er wird in den nächsten Tagen operiert. Alles Gute und eine schnelle Genesung, Alain! #comebackstronger pic.twitter.com/vQVf2OaCiA — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) January 18, 2019

Der Innenverteidiger hat sich beim Testspiel gegen den HSV (3:0) am Montag die Verletzung zugezogen. Er reiste vorzeitig aus dem Trainingslager des FC St. Gallen in La Manga in Spanien ab. Sein Vertrag in St. Gallen läuft im Sommer aus. Damit wird Wiss für den FCSG vermutlich nicht mehr auf dem Feld stehen.

(red.)