Kreuzfahrtschiff in Venedig rammt Touristenboot

Die "MSC Opera" rammte beim Einfahren in den Giudecca-Kanal die Hafenanlage und prallte auf das Touristenboot. © KEYSTONE/AP Italian Firefighters

Ein riesiges Kreuzfahrtschiff hat in Venedig eine Anlegestelle gerammt und ist mit einem Touristenboot zusammengestossen. Die «MSC Opera» gehört einer in der Schweiz registrierten und in Genua ansässigen internationalen Kreuzfahrtlinie.