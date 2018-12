Die im Meer ohne Benzin auf einem Schiff umhertreibenden Fischer aus Costa Rica wurden nach drei Wochen zwischen Kuba und Jamaika aufgegriffen. © James van Fleet/Twitter

Ein Kreuzfahrtschiff hat zwei Fischer aus Costa Rica nach etwa drei Wochen auf See zwischen Kuba und Jamaika gerettet. Der Chefmeteorologe von Royal Caribbean, James Van Fleet, teilte mit, die Rettung der Männer sei durch die «Empress of the Seas» erfolgt.