Kreuzlingen ohne Strom

Das Gebiet nördlich des Kreuzlinger Stadtbahnhofs bis zur Landesgrenze (inklusive Bodenseearena) war am Donnerstag ab zirka 10.20 Uhr ohne Strom. «Die Ursache war ein technischer Defekt in einer Kabelleitung», teilt die Stadt am Nachmittag mit.

Dank Netzumschaltungen hätten die Technischen Betriebe die meisten Kunden «nach kurzer Zeit» wieder mit Strom versorgen können, heisst es weiter. Um zirka 11.45 Uhr war die Stromversorgung überall wieder hergestellt. «Die Technischen Betriebe Kreuzlingen bitten die vom Stromausfall betroffenen Kunden um Verständnis.»

(pd/red.)