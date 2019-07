Kreuzlingen zwei Stunden ohne Wasser

Keine Dusche, kein Kaffee und keine Spaghetti: Die Wasserversorgung in der Schmittenstrasse und in den umliegenden Strassen war am Mittwoch zwischen 16.45 und 18.45 Uhr unterbrochen. Grund war ein Wasserrohrbruch, wie die Stadt Kreuzlingen am Donnerstag mitteilt. «Das austretende Wasser verursachte keine weiteren Schäden.» Die Versorgungsleitung sei von den Monteuren der Technischen Betriebe repariert und wieder in Betrieb genommen worden.

Laut der Stadt können die gleichzeitig stattfindenden Strassenbelagsarbeiten in der Schmittenstrasse wie geplant ab heute Donnerstag weitergeführt werden.

(pd/red.)