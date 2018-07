«Kroatien ist der Sieger der Herzen»

Wer hätte das zu Beginn der WM – und der Tippspiele – gedacht? Frankreichs junges, unerfahrenes Nationalteam hat Spiel für Spiel erfolgreich hinter sich gebracht und am Ende die Kroaten 4:2 geschlagen. Es ist der zweite Weltmeister-Titel der Franzosen. Dider Deschamps gewann die WM vor 20 Jahren als Spieler; nun wird er als Weltmeister-Trainer gefeiert:

Auf der FM1Today-Facebook-Seite sind einige User überzeugt, der Final sei kein faires Spiel gewesen und erwähnen beispielsweise den Penalty für Frankreich. «Der Sieg ist nicht verdient», schreibt Mary. «Wozu gibt’s den Videobeweis, wenn er nicht angewandt wird?», fragt sich Sonja. «Der Schiri sollte seinen Job an den Nagel hängen. Für mich ist Kroatien der Weltmeister!»

Natürlich stehen bei der Siegerehrung die Weltmeister- und Vize-Weltmeister-Spieler im Fokus. Die Twitter-Gemeinde feiert allerdings ihre persönliche Heldin. Kroatiens Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, die auf den strömenden Regen in Moskau pfeift und ihren Fussballern eine herzliche, tröstende Umarmung spendet. «Sehr sympathisch», findet diese Twitter-Userin:

Russlands Präsident Wladimir Putin darf die Siegerehrung im Trockenen «geniessen» – er zeigt weitaus weniger Emotionen als Grabar-Kitarović und der französische Staatspräsident Macron. «Ein Gentleman hätte ja der Dame den Schirm angeboten», meint «Naschkatze» dazu.

Der deutsche Fernsehsender ZDF hätte schon einen Outfit-Vorschlag für die nächste Siegerehrung:

«Lara Cherry» hat eine einfache Erklärung für den Regen: «Ganz klar, der Himmel weint mit. Und zwar nicht aus Freude, sondern weil Kroatien nicht gewonnen hat.»

Trocken blieb es am Sonntagabend in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die Vize-Weltmeister werden für ihr faires Verlieren gelobt – sie feiern, statt traurig zu sein:

So können #Verlierer auch aussehen. Nach #FRACRO überwiegt in #Zagreb die #Freude über das Erreichte bei dieser #WM2018 Irgendwer von der @berlinerzeitung hat jetzt gefordert, dass ich auch mal an die gedruckte Zeitung denken und was schreiben soll… pic.twitter.com/1AY0Y5VjJF

— Max Bosse (@MJBosse) July 15, 2018