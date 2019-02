Kubaner stimmen in Referendum für neue Verfassung

Abstimmungsurne in Havanna - die Kubaner haben die neue Verfassung gebilligt. © Keystone/EPA EFE/YANDER ZAMORA

Die Kubaner haben in einem Referendum die neue Verfassung gebilligt. Damit werde die sozialistische Ausrichtung des Landes bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Öffnung festgeschrieben, teilte die Wahlbehörde am Montag in Havanna mit.