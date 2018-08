Kühne+Nagel gründet Joint Venture

In der Kontraktlogistik bieten Logistiker wie Kühne+Nagel den Autoherstellern massgeschneiderte Lösungen beispielsweise für den Transport von Modell-Komponenten an. © Pressebild Kühne+Nagel

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel investiert in die Kontraktlogistik in China. Er gründet dafür mit der chinesischen Sincero-Gruppe ein Gemeinschaftsunternehmen. An diesem werde Kühne+Nagel die Mehrheit halten, teilte die Firma mit Sitz in Schindellegi mit.