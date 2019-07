Kürzere Ferien? «Das ist unfair!»

«Das ist unfair», sagt beispielsweise Sam aus Wattwil zu den «kurzen» Sommerferien. © FM1Today/Lara Abderhalden

Kinder in der Schweiz haben verglichen mit anderen Schülern in Europa mit fünf Wochen nur kurze Sommerferien. In Italien beispielsweise geniessen Schüler drei Monate Sommerferien. Wir haben Kinder des Turnvereins Wattwil mit dieser Tatsache konfrontiert, nicht alle fanden das so lustig.