Kulturzentrum «The Shed» öffnet in New York

In New York wird am Freitag das Kulturzentrum "The Shed" eröffnet. Das Kulturzentrum soll eine Plattform für Kunst im 21. Jahrhundert werden. © KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Mit einem gewaltigen Kulturzentrum in einem wandlungsfähigen Gebäude will New York eine Plattform für Kunst im 21. Jahrhundert schaffen. «The Shed» ist Teil des neuen Viertels Hudson Yards, des grössten und teuersten nicht-öffentlichen Bauprojekts der USA.