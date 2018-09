Die Netzqualität ist entscheidend

Mobilfunkkunden ist die Qualität des Handynetzes viel wichtiger bei der Auswahl eines Abos als verbilligte Smartphones. (Archiv) © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Die Schweizer Handynutzer sind im grossen und ganzen mit ihrem Mobilfunkanbieter zufrieden. Viele stören sich zwar an den hohen Gebühren fürs Telefonieren in das und aus dem Ausland, den Anbieter deswegen zu wechseln ziehen aber nur wenige in Betracht.