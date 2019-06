Hunderte Menschen haben am Sonntag in Moskau gegen Polizeiwillkür und für freie Medien protestiert. EPA/YURI KOCHETKOV © KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV

Hunderte Menschen haben am Sonntag bei einer Kundgebung in Moskau gegen Polizeiwillkür und für freie Medien in Russland demonstriert. Es gehe hier um die Zukunft der Zivilgesellschaft des Landes, sagte der Chef des russischen Journalistenverbandes, Wladimir Solowjow.